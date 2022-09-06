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Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerinin yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi

06.09.2022 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık şüphelilerinin yakalanması bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te hırsızlık şüphelisi 2 kişinin yakalanma anı bekçinin yaka kamerasına yansıdı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü, çarşı ve mahalle bekçileri ile Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Ekipler, Alaybey Mahallesi'ndeki bir camide meydana gelen hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen B.B. ve İ.E.A'yı çalıntı malzemelerle yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan şüphelilerin yakalanma anı bekçinin yaka kamerasınca kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep hırsızlık

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