YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. Gaziantep’te hırsızlık zanlıları yakalandı

Gaziantep’te hırsızlık zanlıları yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.11.2020 18:29 | Son Güncelleme

Gaziantep’te iki ayrı adreste yapılan hırsızlık üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Saha Mahallesi’nde bulunan bir otelde ve Tahtani Mahallesi’nde bir evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında inceleme başlattı.

Gaziantep’te iki ayrı adreste yapılan hırsızlık üzerine polis ekiplerince yapılan operasyonla hırsızlık şüphelisi 2 şahıs yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Saha Mahallesi’nde bulunan bir otelde ve Tahtani Mahallesi’nde bir evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında inceleme başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Dünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyorDünya mutfakları bu lezzet için sıra bekliyor
1/

Gaziantep Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:35
Sabah
06:57
Öğle
12:19
İkindi
15:07
Akşam
17:32
Yatsı
18:49

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Defne Eczanesi
Sehitkamil
Gelgeç Eczanesi
Sehitkamil
Irmak Eczanesi
Sehitkamil
İbrahim Telli Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
Pazar Eczanesi
Sehitkamil
Emel Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.