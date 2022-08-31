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Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

31.08.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te hırsızlık zanlısı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 3 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde farklı tarihlerde 3 iş yeri ve bir otomobilden hırsızlık yapan şüphelinin H.İ.A. olduğunu belirledi.

Çalışma başlatan polis ekiplerince yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

Olaylara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kişinin park halindeki araca yanaşarak hırsızlık yapması ve iş yerlerinin kapısını açarak içerideki eşyaları alması yer aldı.

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Gaziantep hırsızlık

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