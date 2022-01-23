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Gaziantep'te jandarma, rahatsızlanan yaşlıyı sırtında taşıdı

23.01.2022 18:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te jandarma, rahatsızlanan yaşlıyı sırtında taşıdı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te jandarma, rahatsızlanan 90 yaşındaki kişiyi, yoğun kar yağışı nedeniyle sırtında taşıyarak hastaneye götürülmesini sağladı.

Yağış nedeniyle hastaneye gidemeyen vatandaşların yardımına jandarma ve AFAD ekipleri yetişiyor.

İslahiye ilçesinin Kabaklar Mahallesi'nde rahatsızlanan ve yolun kapanması dolayısıyla hastaneye gidemeyen 90 yaşındaki Mustafa Şenkaya'yı jandarma ekipleri evinden yola kadar sırtında taşıdı. Yaşlı adam, jandarma aracıyla hastaneye yetiştirildi.

Gökçedere Mahallesi'nde ise doğum sancısı çeken bir kadın AFAD'ın paletli ambulansıyla hastaneye ulaştırıldı.

Hastaneye yetiştirilen kadının sezaryenle doğumu gerçekleşti.

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