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Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.04.2020 17:23 | Son Güncelleme

Gaziantep’te yapılan operasyonda 94 adet şişeler halinde kaçak alkol ile 96 litre dökme alkol ele geçirildi.Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Narkotim ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda toplam 94 adet şişeler halinde kaçak alkol ele geçirdi.Kaçak alkolle ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından da 2 Nisan 2020 Perşembe günü bir ev, bir iş yeri ve depoya baskın yapıldı.

Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

Gaziantep’te yapılan operasyonda 94 adet şişeler halinde kaçak alkol ile 96 litre dökme alkol ele geçirildi.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü 25 Aralık Polis Merkezi Narkotim ekipleri, yapmış oldukları çalışmalar sonucunda toplam 94 adet şişeler halinde kaçak alkol ele geçirdi.
Kaçak alkolle ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı belirtildi.
Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından da 2 Nisan 2020 Perşembe günü bir ev, bir iş yeri ve depoya baskın yapıldı. Baskın yapılan yerlerdeki aramalarda toplamda 96 litre dökme içki ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandığı öğrenildi.

Gaziantep’te kaçak ve sahte alkol operasyonu

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Sehitkamil
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