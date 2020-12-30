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Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi

GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.12.2020 16:15 | Son Güncelleme

Gaziantep'te kadın cinayetleri protesto edildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen etkinliklerle kadın cinayetleri proteste edildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Gaziantep Kadın Meclisi üyesi bir grup kadın, Şahinbey ilçesindeki Balıklı Meydanı'nda bir araya geldi.

Taşıdıkları pankartlarla Aylin Sözer, Selda Taş ve Vesile Dönmez'in öldürülmesine tepki gösteren kadınlar, sloganlar attı.

Grup adına konuşan Gonca Altan, kadın cinayetlerini durdurmak için mücadele ettiklerini belirterek, "Çözüm, her gün kadınların hayatına mal olan bireysel silahlanmayı önlemektir. Cezasızlığın son bulması, kadınlar için adaletin sağlanmasıdır. Bizler her gün kadın cinayetlerini durdurmak için mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

Bu arada, Adıyaman Barosu Kadın Hakları Komisyonu da yaptığı yazılı açıklamayla kadın cinayetlerini protesto etti.

Açıklamada, dün 3 kadının İstanbul, Malatya ve Gaziantep'te öldürüldüğü hatırlatılarak, "Şiddetle mücadelenin etkin bir biçimde yürütülmesi, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştirilmesi değil ortadan kaldırılmasına yönelik söylem ve politikaların geliştirilmesi, bireysel silahlanmanın önüne geçilebilmesi için tüm tedbirlerin ivedilikle alınması gerekliliğini tekraren beyan ederiz." denildi.

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