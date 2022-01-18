Gaziantep'te kar nedeniyle eğitime yarın ara verildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının olduğunu belirtti.

Gül, açıklamasında, "Yoğun kar yağışı dolayısıyla 19 Ocak Çarşamba günü Gaziantep genelinde eğitime (halk eğitim dahil) bir gün ara verilmiştir. Hamile ve engelli kamu personeli idari izinli sayılacaktır. Lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın." ifadelerini kullandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz