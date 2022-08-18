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Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

18.08.2022 18:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te minibüs, kamyonet ve otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Ali Çoban idaresindeki 27 S 3764 plakalı minibüs, Suriyeli Vahit Hatim yönetimindeki 27 MC 2301 plakalı kamyonet ve İsa Kılıçparlar'ın kullandığı 27 AKM 648 plakalı otomobil, Adnan Menderes Köprülü Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik akışı araçların yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Gaziantep

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