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Gaziantep’te sahte dezenfektan operasyonu

GAZİANTEP HABERLERİ  | 03.04.2020 17:46 | Son Güncelleme

Gaziantep’te etil alkolle sahte dezenfektan üreterek piyasa süren şüphelilere yönelik 5 ayrı operasyon yapıldı.

Gaziantep’te etil alkolle sahte dezenfektan üreterek piyasa süren şüphelilere yönelik 5 ayrı operasyon yapıldı. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, değeri 1 milyon lirayı aşkın etil alkol ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretiminde kullanılan etil alkolü kullanarak sahte dezenfektan üreten ve korona virüs salgınından faydalanarak haksız kazanç sağlamayı amaçlayan şüphelilere yönelik teknik ve fiziki takip sonucu 5 ayrı operasyon yaptı. Operasyonlarda 7 şüpheli şahıs yakalanırken, değeri 1 milyon lirayı aşkın etil alkol ele geçirildi.

840 bin TL değerinde dezenfektan ele geçirildi
Yapılan operasyonlar kapsamında ilk olarak 19 Mart 2020 tarihinde Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Havaalanı Sanayi Sitesi içerisine baskın yapıldı. Baskın sonucu V.F. isimli şahsa ait depoda yapılan operasyonda paketlenmiş halde toplam 3 bin 532 adet (12 ton) piyasa fiyatı yaklaşık 840 Bin TL olan farklı markalara ait sahte dezenfektan ve deterjan ele geçirildi. Olayla ilgili iki şüpheli şahıs yakalanarak haklarında adli işleme başlandığı belirtildi.
Şüphelilerin, sahte fatura ile kolluk kuvvetlerini yanıltmaya çalışması üzerine Gelir İdaresi Başkanlığınca şüpheliler hakkında evrakta sahtecilik ve Vergi Usul Kanuna Muhalefetten yasal işleme başlandığı aktarıldı.

İkinci operasyonda 275 litre etil alkol bulundu
Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Havaalanı Sanayi Sitesi içerisine 27 Mart 2020 tarihinde yapılan ikinci operasyonda ise M.E.K. isimli şahsın aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 55 tane 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 275 litre etil alkol ele geçirildi. Ele geçirilen etil alkolün yasa dışı olarak bulundurulduğu ve fahiş fiyatlarla piyasa sürülmekte olduğu tespit edildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlandı.

Yine 30 Mart 2020 tarihinde Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesi Havaalanı Sanayi Sitesi içerisinde bulunan M.G. isimli şahsın aracında da arama yapıldı. Yapılan aramada fatura ve irsaliyesi bulunmayan 30 litrelik bidonlar içerisinde 4 bidon olmak üzere toplam 120 litre etil alkol daha yakalandı. Yasadışı olarak bulundurulduğu ve fahiş fiyatlarla piyasaya sürüldüğü tespit edilen etil alkolle ilgili yakalanan şüpheli hakkında yasal işlem başlandı.

Şehitkamil ilçesi Narlıtepe Mahallesi’nde 31 Mart 2020 tarihinde M.U. isimli şahsa ait depoda yapılan operasyonda ise fatura ve irsaliyesi bulunmayan 5 litrelik 18 bidon dolusu toplam 90 litre etil alkolün daha ele geçirildi. Operasyonla ilgili yakalanan 1 şüpheli hakkında yasal işlem başlandığı aktarıldı.

Son operasyonda 100 bin liralık etil alkol ele geçirildi
Ayrıca 1 Nisan 2020 tarihinde Sam Mahallesinde İ.A. ve H.S. isimli şahıslara ait şirkette yapılan operasyonda ise piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 8 bin 800 litre etil alkol ele geçirildi. Fatura ve irsaliyesi bulunmayan etil alkolün yasa dışı olarak stoklandığı ve fahiş fiyatlarla piyasa sürülmeye çalışıldığı öğrenildi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gerekli işlemlere başlandığı öğrenildi.

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Sehitkamil
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