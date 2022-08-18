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Gaziantep'te tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç öldü

18.08.2022 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te tartıştığı kişi tarafından tüfekle vurulan genç öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde pompalı tüfekle vurulan genç hayatını kaybetti.

Karacaoğlan Mahallesi'nde karşılaşan Mehmet K. (18) ile Ö.K. (19) arasında tartışma çıktı. Çevredekilerin araya girmesi sonrası ayrılan ikili daha sonra yeniden bir araya geldi.

Ö.K'nin yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Mehmet K, 112 Acil Sağlık ekiplerince Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet K, hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Polis ekipleri Ö.K'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Gencin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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