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Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

05.10.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 27 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattıkları çalışma kapsamında 5 ikamette arama yaptı.

Aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 2 pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Gaziantep uyuşturucu operasyon

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