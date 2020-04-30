Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey ve Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti, sevkiyatı ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Operasyonda, 8 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Aramalarda, 3 ruhsatsız ve 1 kurusıkı tabanca, 18 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.

