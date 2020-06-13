Gaziantep'te uyuşturucu satarken yakalanan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu madde satarken suçüstü yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vatan Mahallesi'nde R.C'nin uyuşturucu sattığı bilgisini alan Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenledi.

R.C, 3 kişiye uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Zanlının üst aramasında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan tutuklandı.

Bu arada, uyuşturucu satın alan 3 kişi hakkında ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı.

