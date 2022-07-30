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Gaziantep'te üzerinde 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

30.07.2022 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te üzerinde 8 kilogram uyuşturucu bulunan zanlı yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, üzerinde 8 kilogram metamfetamin ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurdu.

Yapılan aramada, şüphelinin yanındaki pakette 8 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Şüpheli, gözaltına alındı.

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