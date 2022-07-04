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Gaziantep'te yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

04.07.2022 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te yakıt tankerinde 30 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekipler, yolda durdurdukları tankerde yaptıkları aramada, 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Operasyon anının kaydedildiği kamera kayıtlarında, şüpheli aracın tanker bölümüne giren polis ekiplerinin sigara paketlerine ulaşması yer aldı.

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