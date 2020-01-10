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  4. Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.01.2020 13:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bazı adreslerde uyuşturucu madde satışı yapıldığını tespit etti.

Takibe alınan adreslere farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda 22 zanlı "uyuşturucu madde kullanmak ve satmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 45 gram esrar, 36 gram sentetik uyuşturucu, 1,75 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 3 ruhsatsız tabanca, 22 dolu fişek, 2 tüfek, 11 kartuş ve 2 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, emniyete götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Operasyon Uyuşturucu Zanlı

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