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Gaziemir’in atletizm takımı ülke 5.’si

İZMİR HABERLERİ  | 01.09.2020 10:41 | Son Güncelleme

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, ligi 5.

Turkcell Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, ligi 5. sırada tamamladı. Belediye takımı yeni sezonda da aynı ligde mücadele etmeye hak kazandı.
Türkiye Atletizm Süper Ligi’nde İzmir’i temsil eden tek kadın atletizm takımı olan Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, yeni başarılara imza atıyor. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Bursa’da düzenlenen Turkcell Atletizm Süper Ligi final yarışlarında belediyenin atletizm takımı 8 takımla yarıştı. Fenerbahçe, Beşiktaş, ENKA gibi büyük kulüplerin yer aldığı ligde mücadele eden Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, topladığı 165,5 puanla ligi 5.’likle tamamladı. Turkcell Atletizm Süper Ligi’nde 296 puan toplayan Fenerbahçe 1. olurken 2.’lik koltuğunu 294 puanla ENKA aldı, 222 puan toplayan Beşiktaş 3. oldu.
Gaziemir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Atletizm Takımı, 2020-2021 sezonunda da ligde İzmir’i temsil eden tek takım olacak. Yeni sezonda hedef büyüten belediyenin kadın atletizm takımı sezon hazırlıkları için idmanlarını düzenli olarak sürdürüyor.

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