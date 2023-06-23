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Gaziosmanpaşa’da kuş lokaline silahlı saldır: 1 ölü, 5 yaralı

23.06.2023 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da kuş mezatı yapılan lokale silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerinden yaralı bir kişinin sokağa taşınması güvenlik kamerası saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 00.00 sıralarında Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi Mustafa Yeşil Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası henüz belirlenemeye beyaz araç, 4 katlı bir binanın bodrum katında kuş mezatı yapılan lokalin olduğu binanın önüne geldi. Araçlarından inen saldırganlar lokalin içine girerek içeridekilere kurşun yağdırdı. Açılan ateş sonucu 6 kişi yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla uzaklaştı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi çağrıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamayarak hastanede hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde vatandaşların silahlı saldırı yapılan mekandan kaçışı ve bir kişinin yaralıyı sokağa taşıması anbean görüntülendi. Polis ekipleri beyaz araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, lokal ise mühürledi ve kuşlar koruma altına alındı.

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Gaziosmanpaşa

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