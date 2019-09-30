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Süper Lig ekibinin ismi resmen değişti!

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 30.09.2019 16:40 | Son Güncelleme

Gazişehir Gaziantep’te olağan genel kurul yapıldı. Başkanlığa seçilen Mehmet Büyükekşi, takımın isminin Gaziantep Futbol Kulübü olarak değiştirildiğini açıkladı.

Süper Lig ekibinin ismi resmen değişti!

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, kulübün isminin "Gaziantep Futbol Kulübü" olarak değiştirilmesine karar verdiklerini bildirdi.

Büyükekşi, kulüp binasında düzenlenen olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmada, daha önce bir basın toplantısında, kulübün adını kentin ismini vurgulayan bir isimle değiştirmek istediklerini söylediğini ifade etti.

Söz konusu isim değişikliği için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret ettiğini aktaran Büyükekşi, şöyle konuştu:

"Şirkette aldığımız ilk karar bu takımın ismini değiştirme kararıydı. Hemen ticari sicilini değiştirdik. Takımın adı şu anda Gaziantep Futbol Kulübü oldu. Cumartesi günü federasyon başkanımızla görüştüm. Başkan bana Ekim ayının 20'sinde yönetim kurulu var dedi ve orada onaylayacağız dedi. Ben de dedim çok geç. Ricamız üzerine ara bir yönetim kurulu kararı alıp bugün onaylayacaklar. Oradan da resmi olarak açıklandıktan sonra maçlarımızı resmi olarak Gaziantep Futbol Kulübü olarak oynayacağız. Kentimizde Gaziantep Basketbol diye bir takımımız var. Bu kulübü de dernek çatısı altında altında birleştireceğiz. Yani Gaziantep Futbol Kulübü ayrı, Gaziantep Basketbol ayrı bir anonim şirket olacak. Yine aynı dernek çatısı altında amatör olarak da Gaziantep Tekerlekli Sandalye Basketbol olarak devam edeceğiz. Yani kulüp, dernek olarak üç ayrı takım olmuş olacak. Bunların hepsi bizim için ayrı bir değerdir. Önemli olan, üç spor faaliyetini bu çatı altında gerçekleştirmiş olacağız."

Kongrede yapılan oylamayla kulübün onursal başkanı olarak seçilen eski başkan Adil Sani Konukoğlu da takımın şu an ligde çok iyi gittiğini söyledi.

Alınan kararın kendisi için sürpriz olduğunu belirten Konukoğlu, "Gerçekten onur duydum. Beni buna seçen herkese çok teşekkür ederim. Ben her zaman bu takımın yanındayım. Bana ne zaman ihtiyaç olursa seve seve gelir elimden geleni yaparım. Herkese çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, olağanüstü genel kurulda, daha önce şirket başkanlığına getirilen Mehmet Büyükekşi, Gaziantep Futbol Kulübünün dernek başkanlığına da seçildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziaptep Gaziantep Futbol Kulübü

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