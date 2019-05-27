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Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde!

FUTBOL HABERLERİ  | 27.05.2019 06:20 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig play-offunda 2-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşında Osmanlıspor'u, 120 dakikasını 2-0 geride tamamladığı maçın penaltılarında 9-8 yenen Gazişehir, playoff finalinde Hatayspor'un rakibi oldu.

Gazişehir Gaziantep penaltılarla finalde!

Spor Toto 1. Lig play-off yarı final rövanş maçında Osmanlıspor ile Gazişehir Gaziantep takımları Eryaman Stadı'nda karşılaştı. Gazişehir Gaziantep, penaltılarda Osmanlıspor'u 9-8 yenerek finalde Hatayspor'un rakibi oldu.

Gazişehir Gaziantepsporlu futbolcular karşılaşma sonunda sevinç yaşadı.

Gazişehir Gaziantep'in finale yükselmesi, kentte sevinçle karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda kurulan platformda maçı izleyen taraftarlar, müsabaka boyunca meşale yakıp tezahürat yaptı.

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Maçın ardından konvoy yaparak şehir turu atan taraftarlar, "İşte taraftar işte şampiyon", "Gazişehir sen bizim herşeyimizsin", tezahüratlarıyla finale çıkmanın sevincini yaşadı.

Spor Toto 1. Lig play-off yarı finalinde Gazişehir Gaziantep, Osmanlıspor önünde ilk maçı evinde 2-0 kazanırken, deplasmandaki ikinci maçta normal süre ve uzatmaları 2-0 geride kapattı. Penaltılarda rakibine 9-8 üstünlük sağlayan Gaziantep temsilcisi, adını finale yazdıran taraf oldu. Gazişehir Gaziantep, Spor Toto Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği finalde Hatayspor'la karşı karşıya gelecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto 1. Lig play-off Osmanlıspor Hatayspor Gazişehir

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