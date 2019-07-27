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Gazişehir Gaziantep Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı

GAZİŞEHİR GAZİANTEP HABERLERİ  | 27.07.2019 15:35 | Son Güncelleme

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da forma giyen genç savunmacı Ulaş Zengin, yeni sezon öncesi Süper Lig'in yeni temsilcisi Gazişehir Gaziantep'e transfer oldu.

Gazişehir Gaziantep Ulaş Zengin'i kadrosuna kattı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, defans oyuncusu Ulaş Zengin ile prensipte anlaştı.

AA muhabirinin kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, geçen sezonu 1. Lig ekiplerinden Altay'da geçiren Ulaş Zengin ile temasa geçti.

Yapılan görüşmeler neticesinde 22 yaşındaki defans oyuncusu ve kulübüyle prensip anlaşmasına varıldı.

Ulaş Zengin'in ilerleyen günlerde Gazişehir Gaziantep ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Gazişehir Gaziantep Ulaş Zengin

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