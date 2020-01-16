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  4. Gazitantep'te FETÖ davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gazitantep'te FETÖ davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP HABERLERİ  | 16.01.2020 14:30 | Son Güncelleme

Gazitantep'te FETÖ davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında yargılanan eski savcıya 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar eski savcı Mehmet Yurt ile eşi S.Ö.Y. katılmazken sanık avukatı hazır bulundu.

Sanık avukatı, müvekkillerinin suçsuz olduklarını belirterek, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı sanık Mehmet Yurt'un ByLock kullandığını, 2014 yılındaki HSYK seçimlerinde örgüt adaylarına destek istediğini, diğer sanığın da örgüt evi olarak kullanılan evin kiralanmasını sağladığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanık Mehmet Yurt'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi, sanık S.Ö.Y'nin ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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Bylock Dava FETÖ sanığı eski savcı FETÖ/PDY Gaziantep hapis cezası

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