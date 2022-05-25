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GCM Yatırım'a "Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri" ödülü

25.05.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

GCM Yatırım Genel Müdürü Alper Nergiz: - "Bu ödüle layık görülmek ve çalışmalarımızın takdir edilmesi gurur verici olduğu gibi gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek için de büyük bir motivasyon kaynağı"

İSTANBUL (AA) - GCM Yatırım, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen törende, "Aracılık İşlemleri" kategorisinde "Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri" ödülüne 3’üncü kez layık görüldü.

GCM Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, TSPB tarafından sermaye piyasalarının gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen ve sektörün en prestijli organizasyonu olan TSPB Altın Boğa Ödülleri’nin bu yıl yedincisi düzenlendi. 8 farklı kategoride ödülün verildiği törende, GCM Yatırım "Kaldıraçlı İşlemler İşlem Hacmi Lideri" ödülünü aldı. GCM Yatırım adına ödülü Genel Müdür Alper Nergiz kabul etti.

Açıklamada, ödül töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Nergiz, uluslararası piyasalardaki uzmanlık ve bilgi birikimlerini, güçlü teknolojik altyapılarıyla birlikte yatırımcılarla buluşturduklarını belirterek, "Ülkemizdeki finansal okuryazarlık seviyesini artırarak bireysel ve kurumsal yatırımcıların sermaye piyasalarına olan erişimini kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Bu ödüle layık görülmek ve çalışmalarımızın takdir edilmesi gurur verici olduğu gibi gelecek vizyonumuzu gerçekleştirmek için de büyük bir motivasyon kaynağı." ifadelerini kullandı.

Verilen bilgiye göre, törene Türk sermaye piyasalarının önde gelen kurum ve şirketlerinin üst düzey yöneticileri de geniş katılım gösterdi.

Finans piyasasının doğru tanınması ve Türkiye’de finansal bilincin artması için düzenli olarak eğitimler vermesinin yanı sıra sektörün de gelişimi için gayret gösteren GCM Yatırım, ürün çeşitliliğinin zenginleşmesi amacıyla inovatif ürünler geliştirmeye devam ediyor.

GCM Yatırım, Türkiye sermaye piyasalarının genç, dinamik ve en güçlü kurumlarından biri olarak yatırımcıların beklentilerine ve risk toleranslarına en uygun yatırım stratejilerini sunmayı hedefliyor. GCM Yatırım teknolojik altyapısıyla geleceği şekillendiren her gelişmeyi yakından takip ediyor.

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