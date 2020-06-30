YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de düğün salonları denetleniyor

Gebze’de düğün salonları denetleniyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 30.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi tarafından 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları denetleniyor.1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları Gebze Belediyesi Zabıtası tarafından denetleniyor.

Gebze’de düğün salonları denetleniyor

Gebze Belediyesi tarafından 1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları denetleniyor.
1 Temmuz itibariyle müşterilerine kapılarını açacak olan düğün salonları Gebze Belediyesi Zabıtası tarafından denetleniyor. Halk Sağlığı Uzmanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve zabıtadan oluşan ekipler tarafından denetlenen düğün salonlarının işletmecileri ve çalışanları İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelgeyle belirlenen kurallara uyularak vatandaşlara hizmet vermeleri hususunda uyarıldı. Denetimlerde işletme sahiplerine bulaşma riskini azaltmak amacıyla düğün, nişan ve kına gibi organizasyonların mümkün olduğunca açık havada yapılması başta olmak üzere gereken tedbirlerin alınması konusunda uyarılarda bulunuldu.
Denetimlerin ilçe genelinde devam edeceğini dile getiren zabıta müdürlüğü yetkilileri vatandaşların talep, görüş ve önerilerini şikayet hattından ulaştırmaları çağrısında bulundu.

Gebze’de düğün salonları denetleniyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Çalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktıÇalıntı motosikletle gezen şahıstan uyuşturucu madde çıktı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaeli Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:09
İkindi
17:08
Akşam
20:43
Yatsı
22:32

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Kandıra Eczanesi
Kandira
Çankaya Eczanesi
Darica
Yeni Şifa Eczanesi
Gebze
Ezgi Eczanesi
Derince
Kuruçeşme Merkez Eczanesi
Izmit
Hatice Eczanesi
Izmit
Derman Eczanesi
Darica
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Gebze Belediyesi mobilya atıklarını kapıdan ücretsiz alıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’ye yeni parklar kazandırılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

Gebze’de yeni parklar yapılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.