YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Gebze’de parkların sayısı arttırılıyor

Gebze’de parkların sayısı arttırılıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 20.08.2020 12:28 | Son Güncelleme

Gebze Belediyesi, ilçedeki mevcut parkların sayısını arttırmak için çalışma başlattı.Gebze Belediyesi ilçede yaşayan çocukların aileleriyle birlikte gelip gönüllerince ve güven içerisinde oyun oynayabileceği parklara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Gebze Belediyesi, ilçedeki mevcut parkların sayısını arttırmak için çalışma başlattı.
Gebze Belediyesi ilçede yaşayan çocukların aileleriyle birlikte gelip gönüllerince ve güven içerisinde oyun oynayabileceği parklara her geçen gün yenileri ekleniyor. İçerisinde çocuk oyun grupları, spor alanları, yürüyüş yolları, kamelya ve sağlıklı yaşam aletlerinin de yer alacağı parklara yenilerini eklemek üzere çalışmalarına hız veren Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Köşklüçeşme Mahallesi 530-1 Sokak’ta yapımına başlanan parkı tamamladı.
Ekiplerin Köşklüçeşme Mahallesi 529 ve 512 sokaklarla inşasına başladığı parklarda ise çalışmalar aralıksız sürüyor. Yenikent Mahallesi Mutlukent 2449 Sokak’ta başlatılan park çalışmalarında sona gelen ekipler, 2424 ile 2433 sokaklar arasında sky park yapımına başladı. Müdürlük yetkilileri çalışmaların belirlenen periyotlar dahilinde hız kesmeden süreceğini bildirdi.
Öte yandan Gebze Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ilçenin dört bir yanında sıcak asfalt serim çalışmalarının yanı sıra yama, bakım onarım, kaldırım ve bordür imalatı, perde ve taş duvar imalatı, korkuluk imalatı ve diğer onarım ve bakım çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Gaziler Mahallesi 1794 Sokak ve bağlantılarında, Beylikbağı Mahallesi 336 Sokak ve bağlantılarında, Köşklüçeşme Mahallesi 558 Sokak’ta sıcak asfalt serimi, Kirazpınar Mahallesi’nde yama-bakım onarım çalışması gerçekleştirdi. Ekipleri ayrıca, ilçenin muhtelif bölgelerinde perde ve taş duvar imalatı, kaldırım ve bordür çalışması ve korkuluk imalatı çalışmaları da gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim' 'Bunu yapacağını hiç düşünmezdim'
Faciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyorduFaciadan dönüldü! Halı, evi küle çeviriyordu
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Eskişehir'de Kovid-19 salgınına karşı yeni tedbirler alındı
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’a antrenör takviyesi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Kayserispor’un yabancıları geldi
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı
Çarşı ortasında elektrikli scooter kazası: 2 yaralı
Osmaniye’de CHP İl ve Merkez İlçe Başkanının korona testi pozitif çıktı
Osmaniye’de CHP İl ve Merkez İlçe Başkanının korona testi pozitif çıktı

Kocaeli Namaz Vakitleri 20 Ağustos Perşembe

İmsak
04:34
Sabah
06:09
Öğle
13:09
İkindi
16:55
Akşam
19:59
Yatsı
21:27

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler20 Ağustos Perşembe

Nur Eczanesi
Karamursel
Aslı Derman Eczanesi
Dilovasi
Fatih Eczanesi
Izmit
Dilek Eczanesi
Golcuk
Arslanbey Eczanesi
Kartepe
Ersin Eczanesi
Basiskele
Ezgi Eczanesi
Derince
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Gebze’nin ilk akıllı otoparkı yoğun ilgi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
Başkan Özlü, LGS birincisi Burak Bera Özbay’ı ağırladı
Altın Portakal’da tarihi buluşma
Altın Portakal’da tarihi buluşma
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.