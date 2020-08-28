Gebze’de ‘sıfır atık’ çalışmaları hız kesmeden sürüyor

Gebze Belediyesi Sıfır Atık projesi çalışmalarını sürdürerek atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, oluşan atıkları kontrol altına almak ve gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak adına hayata geçirilen Sıfır Atık Projesi kapsamında Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından kağıt, karton metal, plastik, cam gibi atıkları toplanarak ekonomiye kazandırılıyor. Bu çalışmalar kapsamında ambalaj atıkları, cam atıkları, tekstil atıkları toplama ekipmanlarının yanında şimdi de pet şişe toplama ekipmanları ilçenin merkezi yerleri ve mahallelere yerleştirilmeye başlandı. Sıfır Atık Projesi kapsamında ilk aşamada yoğunluk olan bölgelere 40 adet pet kafes yerleştirilerek, doğaya zararlı plastik şişe atıklarının çevreyle temasını ortadan kaldırarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.



