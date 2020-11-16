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Gebze’de stres yönetimi semineri düzenlendi

KOCAELİ HABERLERİ  | 16.11.2020 17:33 | Son Güncelleme

Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde stres yönetimi semineri yapıldı.Gebze Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen stres yönetimi semineri, Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde yapıldı.

Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde stres yönetimi semineri yapıldı.
Gebze Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen stres yönetimi semineri, Gebze Kültür Merkezi salonunda Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde yapıldı. Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanlarına yönelik düzenlenen seminerde sosyolog Yusuf Özkan Özburun, stresle baş edebilme konusunda paylaşımda bulundu. Seminerin açılışında kısa bir selamlama konuşması yapan Başkan Büyükgöz, “Değerli mesai arkadaşlarıma naçizane tavsiyem, evinizi işe taşımayın, işinizi de evinize taşımayın. Bundaki temel amaç, insanın moral motivasyonunu yüksek tutmaktır. İşimizi seveceğiz, aşımıza sahip çıkacağız, evde de ailemize sahip çıkacağız. Moralimizi her an yüksek tutmayı becerebilmeliyiz” dedi.

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