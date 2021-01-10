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GEBZESEM’de çalışmalar sürüyor

10.01.2021 11:33 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de spora ve sporculara yönelik inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde (GEBZESEM) çalışmalar sürüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze’de spora ve sporculara yönelik inşa edilen Gebze Sporcu Eğitim Merkezinde (GEBZESEM) çalışmalar sürüyor. GEBZESEM tamamlandığında, Gebze bölgesinde yaşayan sporcuların antrenman yapacakları ve eğitim görecekleri modern bir spor merkezi olarak kente hizmet verecek.
Gebze Hacı Halil Mahallesi’nde inşa edilen GEBZESEM’in yakın zamanda otopark zemin betonu ve iç kısım alüminyum kapı ve pencere doğramalarının montajı yapıldı. Cephe taş kaplamaları ile zemin seramik işlerinin tamamlanma noktasına geldiği projede asma tavan, kenet cephe, elektrik ve mekanik işlerinin çalışmaları gibi birçok imalat Yapı Kontrol Daire Başkanlığı bünyesinde devam ediyor. Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı, 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip. Bu bölümde fuaye, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak.
Çocuk bakım alanı
Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde fuaye, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar fitness salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya bulunacak.
134 araçlık otopark
Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, taekwondo salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölüm idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik seyirci tribününü barındıracak. Bodrum kat mahallerinde ise ısıtma ve soğutma sistemleri yer alacak. Merkezde ayrıca 105’i kapalı, 29’u açık olmak üzere toplamda 134 araçlık açık otopark yapılacak.

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