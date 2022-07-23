YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Trabzon
  4. Gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdüren genç tıp diplomasına kavuştu

Gece çalışıp gündüz üniversite eğitimini sürdüren genç tıp diplomasına kavuştu

23.07.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzon'da 2011'de liseyi bitirip girdiği KPSS ve üniversite sınavını kazanan Engin Nazir Yılmaz, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezindeki görevini sürdürürken, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden de mezun oldu - 29 yaşındaki Yılmaz: - "Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı'na girerek spor hekimliği, ortopedi, fizik tedavisi alanında uzman olmayı düşünüyorum"

DUYGU AVUNDUK - Trabzon'da memurluk yaparken bir yandan da üniversite eğitimini sürdüren Engin Nazir Yılmaz, tıp diplomasına kavuştu.

Yomra Fen Lisesinden 2011'de mezun olan Yılmaz, aynı sene hem üniversite hem de Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesini kazanan Yılmaz, ayrıca KPSS'den aldığı puanla Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezine (TOHM) memur olarak atandı.

TOHM'da resepsiyonda başladığı görevini bir süre sonra tesis amiri olarak sürdüren 29 yaşındaki Yılmaz, bu süreçte devam ettiği tıp fakültesinden 2021-2022 akademik yılında mezun oldu.

Yılmaz, AA muhabirine, ağabeyinin tavsiyesiyle girdiği KPSS ve üniversite sınavlarını kazanarak hem çalışıp hem de üniversite eğitimini sürdürdüğünü söyledi.

Gece resepsiyonda çalışıp nöbete kaldığını belirten Yılmaz, işten çıktıktan sonra gündüz tıp fakültesine giderek derslere girdiğini anlattı.

Yılmaz, çalışırken okumanın zorluklarına değinerek, "Derslerde uyuyakalıyordum. Tıp fakültesi zor bir bölüm, benim de zorlandığım zamanlar oldu. Ama kendime erken yaşta para kazanmak için söz vermiştim. O nedenle çalışıp aynı zamanda da okuyup doktor olmak istiyordum. Biraz eğitim sürecini uzattım ama bu yıl bitirmek nasip oldu." diye konuştu.

"Hem okuyup hem de çalışılamaz." algısını kırmak istediğini dile getiren Yılmaz, "Pandemi dönemi araya girince okul biraz uzadı. Daha sonra intörn hekimliğe başladım. Nöbetlerimizde sağ olsun, tesis müdürüm bana imkan sağladı, mesailerimi ona göre ayarladılar. Önümüzdeki ay da Sağlık Bakanlığının atamasıyla doktor olarak göreve başlayacağım. Allah'ın izniyle bu yolda ilerlemeyi düşünüyorum." dedi.

- "Annem ve ablamı gururlandırmak için doktorluğu yazmıştım"

Tarihe ilgi duyduğunu ve çocukken arkeoloji okumayı istediğini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Fen Lisesindeyken annem 'Çocuğum doktor olsun.' derdi. Ablamla aramızda 11 yaş fark var. Ben doğmadan önce hastalık geçirerek zihinsel ve görme engelli olmuş. Doktorluğa karar vermeme bu durum neden oldu. Acaba insanların hayatına dokunabilir miyim? Annem ve ablamı gururlandırmak için doktorluğu yazmıştım. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı'na girerek spor hekimliği, ortopedi, fizik tedavisi alanında uzman olmayı düşünüyorum. Olmazsa psikiyatri okumayı da isterim."

Yılmaz, iş arkadaşlarının kendisine "doktor" diye seslendiğini, bazı sağlık şikayetlerinde kendisine danıştıklarını sözlerine ekledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ozan Çetiner de Yılmaz'ın yaklaşık 10 yıldır kurumda görev yaptığını belirterek, "Mesleğe başladığında tıp fakültesini de kazanmış, bir yandan çalışmış bir yandan da tıp fakültesi gibi zorlu bir eğitimi başarıyla bitirdi. Bizi çok mutlu etti, gurur duyduk kendisiyle." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan işletmeler denetlendiTrabzon'da turizm bölgelerinde bal satışı yapan işletmeler denetlendi
Antalya'da ormanlık alanda ceset bulunduAntalya'da ormanlık alanda ceset bulundu
GÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındıGÜNCELLEME 2 - Adana'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Anahtar Kelimeler:
Trabzon

Trabzon Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:12
Sabah
05:02
Öğle
12:33
İkindi
16:29
Akşam
19:54
Yatsı
21:36

Trabzon Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cumartesi

Karaduman Eczanesi
Akcaabat
Ebru Eczanesi
Arakli
Şifa Eczanesi
Arsin
Beşikdüzü Eczanesi
Besikduzu
Hayat Eczanesi
Carsibasi
Çaykara Eczanesi
Caykara
Merkez Eczanesi
Macka
Tümünü Göster
Trabzon ECZANELER
Trabzon ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Kıyafeti nedeniyle işinden atıldı! “Ben bir sorun göremiyorum”

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Cinsel organından çıkınca karısının ihanetini öğrendi

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sınav skandalı! Kız öğrenciler sutyenlerini çıkarmaya zorlandı

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Sadece 8 yaşındayken üç kişiyi öldürdü

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Tıraş bıçağı satın almaktan artık bıktınız mı? O zaman doğru yerdesiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.