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Gece kulübü tuvaletinde cinsel ilişkiye giren Matteo Voltoini, Reggiana'da kadro dışı bırakıldı

İTALYA HABERLERİ  | 22.11.2019 18:44 | Son Güncelleme

İtalya Serie C ekiplerinden Reggiana'nın kalecisi Matteo Voltoini, bir gece kulübünde kız arkadaşı ile tuvalette cinsel ilişkiye girince kulübü tarafından 1 hafta süreyle kadro dışı bırakıldı.

Gece kulübü tuvaletinde cinsel ilişkiye giren Matteo Voltoini, Reggiana'da kadro dışı bırakıldı

İtalya 3. Ligi (Serie C) takımlarından Reggiana'da kalecilik yapan 23 yaşındaki Matteo Voltoini, gece kulübünde skandal bir harekete imza attı.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre; Geç saatlere kadar eğlenen Voltoini ve sevgilisi tuvalette cinsel ilişkiye girerken bu anları kimliği belirsiz bir kişi kamerayla kaydetti.

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Yaklaşık 15 saniyelik görüntünün internete sızmasının ardından Reggiana yönetimi, Voltoini'yi 1 haftalığına kadro dışı bıraktı.

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Anahtar Kelimeler:
Matteo Voltoini Reggiana

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Okuyucu Yorumları 21 yorum
Böyle karıyı bulayım lisansımı kendim yırtarım
lisansını yırtmadan son bir kez daha götür yırttıktan sonra bidaha goremezsin ))
Ben 2 veya daha fazla haftaya razıyım...:)
beni men edin ülkeye sokmayın...
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