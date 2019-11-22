Gece kulübü tuvaletinde cinsel ilişkiye giren Matteo Voltoini, Reggiana'da kadro dışı bırakıldı

İtalya 3. Ligi (Serie C) takımlarından Reggiana'da kalecilik yapan 23 yaşındaki Matteo Voltoini, gece kulübünde skandal bir harekete imza attı.

İtalyan basınından çıkan haberlere göre; Geç saatlere kadar eğlenen Voltoini ve sevgilisi tuvalette cinsel ilişkiye girerken bu anları kimliği belirsiz bir kişi kamerayla kaydetti.

Yaklaşık 15 saniyelik görüntünün internete sızmasının ardından Reggiana yönetimi, Voltoini'yi 1 haftalığına kadro dışı bıraktı.

