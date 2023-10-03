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  4. Geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Ibrahimovic'ten açıklama: Şaka değil, ben Tanrı'yım!

Geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Ibrahimovic'ten açıklama: Şaka değil, ben Tanrı'yım!

03.10.2023 10:56 | Son Güncelleme:
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Aktif futbolculuk kariyerini noktalayan Zlatan Ibrahimovic yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. İşte detaylar...

Haziran ayında futbola veda eden Zalatan Ibrahimovic kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Ibrahimovic 'Ateşle oynamak ister misin?' sorusuna, "Ben Tanrı'yım dediğimde şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2022'de hayatını kaybeden menajer Mino Raiola ile ilgili de konuşan efsane oyuncu, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor." dedi.

Ibrahimovic son olarak ise, "Ben en iyisiyim, geri kalan her şeyi boşver." ifadelerini kullandı.

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