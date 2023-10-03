Geçtiğimiz aylarda futbola veda eden Ibrahimovic'ten açıklama: Şaka değil, ben Tanrı'yım!

Haziran ayında futbola veda eden Zalatan Ibrahimovic kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıtla yine kendinden söz ettirmeyi başardı.

Ibrahimovic 'Ateşle oynamak ister misin?' sorusuna, "Ben Tanrı'yım dediğimde şaka yaptığımı mı sanıyorsunuz? Şaka yapmıyorum." ifadelerini kullandı.

30 Nisan 2022'de hayatını kaybeden menajer Mino Raiola ile ilgili de konuşan efsane oyuncu, "O büyük bir kayıp. O sadece bir menajer değildi, benim her şeyimdi. Onu hala özlüyorum, herkes özlüyor." dedi.

Ibrahimovic son olarak ise, "Ben en iyisiyim, geri kalan her şeyi boşver." ifadelerini kullandı.

