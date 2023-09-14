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Gediz’de elektrik telleri tarla yangınına sebep oldu

14.09.2023 11:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen tarla yangını büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Gediz’de elektrik telleri tarla yangınına sebep oldu

Yangın Gediz-Uşak karayolu Jandarma Karakolu karşısında bulunan tarlalarda meydana geldi. Yangının bu alanlarda yapılan villalara ve bağ evlerine sıçramadan söndürülmesi faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre elektrik tellerin düşen kıvılcımların neden olduğu yangın, tarlaların karşısında bulunan jandarma ekipleri tarafından fark edildi. İhbar üzerine bölgeye Gediz Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin 4 farklı alanda yaptığı söndürme çalışmalarının ardından yangınlar büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonrası itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirirken, elektrik firması da bölgedeki enerji nakil hatlarında çalışma gerçekleştirdi.

İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangınlarda tarlalarda şans eseri mahsul bulunmazken, yangına müdahale edildiği esnada Uşak-Gediz karayolu bir süre ulaşıma kapatıldı.

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