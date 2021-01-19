Gediz’de karışım akaryakıt satan 1 kişi gözaltına alındı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde benzin ve motorin içerisine yağ karıştırıp piyasaya süren H.C isimli şahıs İlçe jandarma Komutanlığının düzenlendiği operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kütahya KOM Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Gediz’de ikamet eden H.C. isimli şahsın benzin ve motorin içerisine yağ karıştırarak miktarını arttırmak suretiyle piyasaya karışım akaryakıt sattığı bilgisine ulaştı.

Bugün öğle saatlerinde harekete geçen KOM Şube Müdürlüğü ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.C.İsimli şahsın ev ve eklentisinde yaptıkları aramada 223 Litre motorin, 3 litre benzin, 20 litre madeni yağ ele geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ve ele geçirilen motorin, benzin ve madeni yağa el konulduğu öğrenildi.

