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Gediz’de Korona virüs denetimleri

KÜTAHYA HABERLERİ  | 11.08.2020 14:35 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Gediz’de yeni tip korona virüse karşı protokol tarafından denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge kapsamında Gediz’de yeni tip korona virüse karşı protokol tarafından denetim gerçekleştirildi. Gerçekleşen denetimlerde maske takma zorunluluğuna uymayan vatandaşlar protokol tarafından uyarıldı.
Gediz protokolü tarafından vatandaşların yeni tip korona virüs önlemlerine ilişkin genelgelerde belirtilen hususlar ile Gediz ilçesinde alınan kararlar gereği, sosyal mesafe kuralına ve maske kullanımı zorunluluğuna uyulup uyulmadığını denetlendi. Gediz Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığında gerçekleştirilen denetimlerde Kaymakam Alkan vatandaşlara sık sık maske, temizlik ve sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde uyarılarda bulundu.
Gedizlilerin genellikle kurallara uyduklarını ifade eden Gediz Kaymakamı Hakan Alkan, “Genel olarak büyük bir çoğunluk kurallara uyuyor. Bu bizim için çok önemli. Korona virüs ile mücadelede eksik kalan noktalar varsa bunları tamamlamak adına bu denetimler gerçekleştiriliyor. Gediz olarak bu konuda önemli mesafeler almış bir ilçeyiz. Ama bunu yüzde yüze ulaştırmak ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına denetimlerimiz sürecek. Amacımız ceza kesmek değil, uyarmak ve toplumun her kesimini olması gereken noktaya taşıyabilmek. Tabi ki bu uygulamada konulmuş olan kuralları ihlal edenler varsa da gerekiyorsa onlara da ceza kesilecektir” dedi.
Gediz Kaymakamı Hakan Alkan başkanlığında gerçekleştirilen denetimlere Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, İlçe Emniyet Müdürü Halik Konca, ilçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yaşar Türker, Başhekim Halil Haner, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın,Esnaf Odaları Başkanı Murat Ergöçmen ve daire amirleri katıldı.

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