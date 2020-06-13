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GEKA’dan Seydikemer, Fethiye ve Menteşe’ye destek

MUĞLA HABERLERİ  | 13.06.2020 14:28 | Son Güncelleme

-Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hayata geçirilecek, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan “Covid 19 Güvenlik Bandı ile Ürünler Sofranızda” projesi için kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.Tüm dünyayı ve Türkiye’yi saran Covid 19 salgını sebebiyle güvenli gıdaya erişimin önem arz ettiğini belirten Muğla İl Tarım ev Orman Müdürü Barış Saylak, “Birçok sektörün durma noktasına geldiği bu zamanda gıda en zaruri ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır.

-Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında hayata geçirilecek, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilecek olan “Covid 19 Güvenlik Bandı ile Ürünler Sofranızda” projesi için kurumlar arası işbirliği protokolü imzalandı.
Tüm dünyayı ve Türkiye’yi saran Covid 19 salgını sebebiyle güvenli gıdaya erişimin önem arz ettiğini belirten Muğla İl Tarım ev Orman Müdürü Barış Saylak, “Birçok sektörün durma noktasına geldiği bu zamanda gıda en zaruri ihtiyaç olarak karşımıza çıkmıştır. Tarımın ve gıdanın öneminin hissedildiği bu zamanda karşımıza çıkan en önemli sorunlardan biri ürünlere olan temas salgında bulaşmayı arttırabileceği gibi tüketiciyi de endişe vermekte. İlimizde ve özellikle Fethiye ile Seydikemer ilçelerinde yoğun olarak üretilen örtü altı domates ve diğer ürünlerde el değmeden dezenfektan tünelinden geçtikten sonra bir ile üç kiloluk paketler halinde poşetlenerek paketlenmesi ve güvenlik bandı ile pazarlanması amaçlandı. Ürünün hasadından paketlenip pazarlanmasına kadar olan sürede virüsten korunmak için gerekli tedbirler uygulanarak yapılacak” dedi.
61 kooperatif ortağı bulunan Köy-Koop himayesindeki Seydikemer’de faal olan S.S. Kumluova Tarımsal Kalkınma Kooperatif binasında paketleme tesisi kurarak ürünlerin el değmeden paketleneceğini ifade eden Saylak, “Covid 19 ürünlerin pazarlama şeklini değiştirmiş olup; talepler ürünlere el değmeden paketlenerek pazara sunulması ihtiyacını doğurmuştur. Köy-Koop Merkez Birliği’ne ait İstanbul Hal Pazarı’nda da payı olan ürünler iç ve dış piyasada ‘Üreticiden Tüketiciye Güvenlik Bandı Açan İlk Siz Olun’ sloganıyla ve görsellerle ve broşürlerle tanıtım amaçlanmıştır. Böylece açıkta pazara ulaşan ürünün üreticiden tüketiciye ulaşan sürecinde Covid19 tehlikesi taşıması ihtimali hasat ve paketleme ile alınacak tedbirle azaltılmış olacak” dedi.
Seydikemer S.S Kurucuova Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait bölgedeki üretici ve kooperatif ortaklarının ürünlerini paketleyecek bir işletme kurmayı amaçladıklarını da dile getiren Saylak, “Bina kullanımı Köy-Koop Birliğine ait olup; bağlı tüm kooperatif ortaklarının faydalanması sağlanacak. Tesiste çalışacak olan kooperatif ortaklarını, mevsimlik işçilerini salgından korunması amacıyla eğitim ve kişisel koruyucu malzeme temini amaçlandı. Bu kurulacak işletme farklı pazarlara açılarak bölgenin ve ürünlerinin tanıtımı yapılacak. Proje kapsamında çiftçilerin ve mevsimlik işçilerin hijyen, Covid 19 hakkında ayrıca İl ve İlçe Müdürlüğü teknik personellerince yetiştirilen paketlenen ürünlerde kalite için eğitimler verilecek. Bu projenin İlimize ve tüm üreticilerimize hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

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