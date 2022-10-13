"Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin mezun sayısı 1.500’e ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen ‘Geleceğin Kadın Liderleri’ projesi 12’nci dönemini geride bırakırken, mezun sayısı 1.500'e ulaştı.

Sanofi'den yapılan açıklamaya göre, kadın istihdamına katkıda bulunmak amacıyla yürütülen ve bu yıl, 12’nci dönemini geride bırakan "Geleceğin Kadın Liderleri" projesi yeni mezunlarını verdi.

KAGİDER ve Sanofi Türkiye iş birliğiyle gerçekleştirilen "Geleceğin Kadın Liderleri" projesinin 2022 yılı buluşması dijital olarak gerçekleşti. Bu yıl 2 bin başvurunun alındığı dört günlük eğitim programı sonunda Türkiye’nin her yanından gelen başarılı 300 genç kadınının eğitimleri tamamlamasıyla "Geleceğin Kadın Liderleri" mezunlarının sayısı 1.500’e ulaştı.

Dört gün süren eğitim, iş hayatına yönelik temel bilgi ve beceriler, kariyer geliştirme ve yönetmeye yönelik bakış açısı ve işe giriş becerileri başlıklarını kapsadı. Genç kadınlara işe girişlerinde kendilerine faydalı olabilecek, Mülakat Simülasyonları, Teknoloji, Proje Yönetimi, Girişimcilik ve Sürdürülebilirlik gibi eğitimlerin yanı sıra, iş hayatlarına yön verecek Hikâye Anlatıcılığı, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, İlişki Tasarımı eğitimleri verildi. Ayrıca katılımcılar, speed networking panelleri ile farklı sektörlerin temsilcilerinden, o sektörlerle ilgili doğrudan bilgi alma şansını yakaladı.

Mülakat Simülasyonu ve Speed Networking oturumlarında Apple Retail, Borusan Holding, Bosch Sanayi ve Ticaret AŞ, Boyner Grup, Coca Cola İçecek, Eczacıbaşı Yapı Gereçleri, Ford Otosan, Garanti BBVA, Google, Habitat Derneği, Hepsiburada, Kariyer.net, Koton, LC Waikiki, Mercedes- Benz Türk, Migros, MLP Sağlık, Nestle, PwC, Sanofi, Sephora, TürkTraktör, Unilever, Vestel firmalarının İnsan Kaynakları yetkilileri 300 genç kadınla bir araya gelerek, hem mülakat simülasyonu gerçekleştirdi hem de firmalarının işe alım süreçleri hakkında bilgi verdi.

2022 yılı eğitim programında, üniversiteden yeni mezun veya üniversite son sınıf öğrencileri arasından, başarılı ve eşit fırsata sahip olmayan, Türkiye’nin dört bir yanından seçilen 300 genç kadın yer aldı ve mezun oldu.

- "Daha fazla kadının karar alma mekanizmalarında yer alması gerekiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen KAGİDER Başkanı Emine Erdem, başkanlığını yürüttüğü KAGİDER’de tam 20 yıldır kadın girişimciliğini ve kadınların ekonomiye katılımını artırma misyonu ile yüzlerce kadın girişimci tek yürek olarak çalıştıklarını belirtti.

Kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi ve daha fazla kadının karar alma mekanizmalarında yer alması gerektiğini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Toplumda, ekonomide güçlü kadınların artması ise ancak kadınların cesaretlendirilmesi, güçlendirilmesi ile mümkün. Hem ülkemiz hem de dünyamızın geleceğinde ekonomik kalkınmayı sürdürülebilir kılmak için kadınların ekonomiye katılımı olmazsa olmaz bir role sahip. Geleceğin Kadın Liderleri programını bundan 12 yıl önce, genç kadınları profesyonel hayatta karşılaşacakları her türlü durum için gerekli bilgi ve donanımı alarak, iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmaya hazırlamak üzere hayata geçirdik. Bugün geriye dönüp baktığımızda programdan mezun yüzlerce genç kadının başarılı birer kariyere sahip olduklarını görmek bizi mutlu ediyor.

Diğer bir mutluluk sebebimiz ise ilk yıldan bu yana Geleceğin Kadın Liderleri programından mezun olmuş tüm genç kadınlar arasında, aynen KAGİDER’de olduğu gibi, güçlü bir dayanışma ağı, kuvvetli bir kız kardeşlik bağı olduğunu görmek. Geleceğin Kadın Liderleri gibi anlamlı bir programın 12 yıldır devam etmesini, özel sektör için örnek alınabilecek bir iş birliği modeli olarak görüyorum. Yol arkadaşlığı için Sanofi Türkiye’ye ve bu programda emeği geçen tüm eğitimcilerimize KAGİDER adına teşekkür ediyorum.”

Sanofi Türkiye ve Levant Kurumsal İletişim Direktörü Pınar Kaya ise projenin her geçen yıl daha da güçlenerek devam ettiğini aktararak, “Sanofi Türkiye için sürdürülebilirlik anlayışı tüm iş süreçlerimizin ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizin merkezinde yer alıyor. Kurumsal Sosyal Sorumluluk programlarıyla kadınların ekonomiye katılımını desteklemek, gönüllülük programlarıyla bilinçlendirme çalışmaları yaparak fırsat eşitliği ve çeşitlilik konusunda sürdürülebilir hedefleri hayata geçirmek bu konularda toplumsal farkındalık yaratmak Sanofi için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin Kadın Liderleri projesinin de bu vizyona paralel olarak, KAGİDER ile birlikte 12 yıldır başarıyla yürüttükleri ve gelişerek devam eden bir proje olduğunu kaydeden Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yolculuğa çıkarken hedefimiz netti: 'Potansiyeli yüksek genç kadınların iş hayatlarına daha donanımlı bir başlangıç yapmalarını sağlamak.' Çünkü biliyoruz ki kadın iş gücünü destekleyen uygulamalar ne kadar artarsa ülkemizin kalkınması da bir o kadar sürdürülebilir bir zemine oturacaktır. Gönül verdiğimiz bu projede eğitimlerini tamamlayan kızların yüzde 92’sinin kariyer hayatlarına başarıyla devam ettiğini görmek bu sebeple bizi çok mutlu ediyor. Ayrıca bu başarılı kadınlar iş hayatına yeni atılacak Geleceğin Kadın Liderleri mezunlarına da mentorluk yapıyor. Dolayısıyla eğitimlerden çok daha ötesini sunan, aslında hayat boyu birbirimizi desteklediğimiz bir kız kardeşliği ağı oluşturduğumuzu bilmek büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı.”

