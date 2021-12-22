Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Zonguldak'ta temaslarda bulundu.

Gazetecilerle bir araya gelen Davutoğlu, ülkenin karamsarlık içinde olduğunu, bunun uluslararası bir kriz olduğu için yaşanmadığını savundu.

Davutoğlu, bir gazetecinin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "İttifak kabul ederse aday olurum." açıklamasıyla ilgili soruya şöyle cevap verdi:

"Herkesin, her genel başkanın, cumhurbaşkanı adayı olma hakkı vardır. Bu, Cumhuriyet Halk Partisi içinde karar verilebilecek bir husus. İttifak karar verecekse ittifak içindir. Şu an biz Millet İttifakı'nın bir parçası değiliz tabii. Bütün partilerle yakın temas içindeyiz, herkesle görüşüyoruz. Memleket meselesi söz konusu olduğunda kimseyi dışlamayız. Ama bu bizim gündemimizde olan bir konu değil."

TTK'nin norm kadrosuyla ilgili soru yöneltilen Davutoğlu, yaklaşımlarının emekçinin, halkın yararına olan bütün sanayi tesislerinin, bütün üretim tesislerinin korunması olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türkiye'nin tek bir sanayi üretim tesisini tek bir istihdam alanını dahi feda etme lüksü yoktur. Bugün istihdam en önemli ekonomik sorun halindeyse bu meseleyi ele alırken böyle bakmak icap eder. Aynı zamanda TTK'nin ciddi bir rehabilitasyondan geçirilmesi lazım, yani üretim kapasitesi, dünya pazarlarına ulaşımı ve üretim teknolojisinin yenilenmesi bakımından."

- "Bizimle benzer düşünen partilerle de görüşür, iş birliği yaparız"

Davutoğlu, "Cumhurbaşkanı adayınız var mı?" sorusu üzerine, bunun gün geldiğinde konuşulacağını belirterek "Önemli olan hangi vizyonla ülkeyi yöneteceğiniz, kimin yöneteceği ikinci sorudur. Ama biz kendi kadrolarımıza güveniyoruz tek başına Türkiye'yi selamete çıkaracak birikime sahip olduğumuza inanıyoruz. İttifak gerekirse de ilkesel bazda bizimle benzer düşünen, aynı düşünen partilerle de görüşür, iş birliği yaparız gerekirse." diye konuştu.

"Olası ittifak durumunda HDP ile ittifak yapar mısınız?" sorusunu ise Davutoğlu, "Şu an herhangi bir ittifakta değiliz. Öyle bir gündem, gündeme geldiğinde konuşulur." diye cevapladı.

Davutoğlu daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret etti.

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası, Genel Maden İşçileri Sendikası ve Memur-Sen İl Temsilciliği de ziyaret eden Davutoğlu, kent merkezinde esnafla görüştü, berber dükkanına girerek saçlarını düzelttirdi.

