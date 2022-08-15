YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. "Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

"Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

15.08.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi"ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Dünyanın en iyi sinema müzeleri arasında yer alan İstanbul Sinema Müzesi (İSM), geleceğin sinemacıları için eğitim program başlatıyor.

​​​​​​​Uzman isimlerin eğitmen olarak katılacağı "Gelecek Sinemada" projesi ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının "Gelecek Gençlerde" destek program kapsamında İSM tarafından düzenlenen eğitim programı için başvurular, 21 Ağustos'a kadar devam edecek.

Atölyeyle, nitelikli sinemanın gelişmesi için proje ön yapım ve tasarım aşamalarının iyi çalışılması, yol haritasının iyi çizilmesi ve sektörün bir kültür olarak da gelişmesi amaçlanıyor.

Tasarımını ve koordinatörlüğünü Prof. Dr. Nazlı Eda Noyan'ın üstendiği Gelecek Sinemada Proje Geliştirme Atölyesi'ne 16-26 yaş aralığındaki gençler seçilecek.

"Fikirden Filme Giden Yol", "Logline, sinopsis, treatman, senaryo", "Bir filmin sahne analizi", "Moodboard", "İş akışı, planlama ve bütçeleme","Meslek birlikleri, marketler, fonlar", "Sunum dosyasının sırrı", "Proje Sunumu", "Film ve Teorik Evren", "Medya Hukuku", "Kitlesel Fonlama Pazarlama, Dağıtım, Ürün Geliştirme" gibi başlıklarda eğitimlerin verileceği proje kapsamında "Ustalarla Buluşma" bölümünde de Türk sinemasının önde gelen yönetmen ve oyuncularıyla buluşmalar gerçekleştirilecek.

Çalışmaları 5 ay sürecek atölyeye katılım sağlayanlara program sonunda katılım belgesi verilecek. Atölye sonunda seçilen en başarılı ilk 3 film sunum dosyası sahibine staj imkanı sağlanacak.

Programa katılım için başvurular "www.geleceksinemada.com" adresi üzerinden yapılabilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da olası depreme hazırlık sürecini anlattı:İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da olası depreme hazırlık sürecini anlattı:
Sakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladıSakaryaspor forvet oyuncusu Artem Kravets'i renklerine bağladı
GÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldüGÜNCELLEME - Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin tabancayla vurduğu kadın öldü

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:06
Öğle
13:14
İkindi
17:03
Akşam
20:11
Yatsı
21:41

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Pazartesi

Deniz Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Deva Eczanesi
Arnavutkoy
Palladıum Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

30 yaş büyük eşinin 3. karısı! ''Eşleri yaşlandıkça...''

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

Cinsel ilişki seslerinden rahatsız oldu! Komşularını ifşa etti

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Mesafeyi ayarlamadılar! Cinsel ilişki sonrasında hastanelik oldu

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Süleyman Çakır'ı öldürmesiyle hafızalara kazındı! "Yaşlanmışsın ve Cerrahpaşalı"

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.