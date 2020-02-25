"Geleneğini Geleceğe Aktar, Masallarla Öğren" projesinin açılışı yapıldı

Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE Birimi koordinatörlüğünde Bahçelievler Anaokulu ve Yalnızbağ İbni Sina İlkokulunun ortaklaşa yürüttüğü "Geleneğini Geleceğe Aktar, Masallarla Öğren" projesinin açılış programı Bahçelievler İlkokulunda gerçekleştirildi.

Açılış programına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilerle masallar hakkında sohbet etti ve kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olan masalların yaşatılması gerektiğini, unutulmaması için masallarımızın dedelerimizden ninelerimizden dinlenmesi gerektiğini ifade etti. Ardından Bahçelievler Anaokulu Müdür Yardımcısı İpek Koç, öğrencilere masallarını anlattı. Programın ardından öğrencilere küçük sürpriz hediyeler dağıtıldı ve program sona erdi.

Proje takvimi doğrultusunda Mart ayı itibari ile dezavantajlı bölgelerde bulunan Beşsaray İlkokulu, Günebakan İlkokulu, Yaylabaşı İlkokulu ve Güllüce İlkokullarımıza gidilerek öğrenciler masallarla buluşturulacak.

