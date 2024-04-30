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Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

AA AA
30.04.2024 07:58
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde bu yıl 25'incisi düzenlenen Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali etkinlikleri kapsamında, Yörük çadırları yerleşkesinde Yörük ateşi yakıldı.

Geleneksel Kumluca Tarım ve Seracılık Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor

,Yörük Göçü etkinliğiyle başlayan festival, 41 mahallenin kurduğu Yörük çadırları yerleşkesindeki etkinliklerle devam etti.

Etkinlikler öncesinde Kumluca Belediyesi tarafından alanda kurulan Yörük otağı önünde Yörük ateşi yakıldı.

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, mahalle muhtarları ve vatandaşların katıldığı etkinlikte ateşin yakılmasının ardından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Belediye Başkanı Avcıoğlu, burada yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin pekişmesi, geçmiş kültürlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması adına bu etkinliklerin gerçekleştirildiğini söyledi.

Geleneksel olarak yapılan festivalin en önemli etkinliğinin Yörük göçü ve Yörük çadırlarının kurulması olduğunu belirten Avcıoğlu, "Bugün burada Yörük çadırlarımızın önünde, Yörük ateşimizi hep birlikte yaktık. Yörük ateşi bizim Yörük kültürümüzün en önemli unsurlarından birisiydi. Hep birlikte bu kültürümüzü, bu geleneğimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, bir hafta sürecek etkinliklerimizde herkese iyi eğlenceler diliyorum." diye konuştu.

Yörük çadırı kuran Merkez Mahallesi Muhtarı Serkan Ersoy da kendi mahallelerinin ilçe merkezinde olmasına rağmen, Yörük kültürünü yaşatmak adına, her yıl olduğu gibi bu yılda çadırlarını kurduklarını dile getirdi.

Çadırların kıldan olduğunu belirten Ersoy, "Çadırımız gerçek Yörük çadırı olan kıl çadırdır. Çadırımızda bulunan araç gereçler, geçmişte atalarımızın o günkü yaşamlarında kullandıkları eşyalardır. Geçmişten aldığımız bu mirasımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza tanıtmaya çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok güzel, çok güzel katılım var." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından, Kaymakam Erdemir ile Belediye Başkanı Avcıoğlu ve beraberindekiler çadırları gezerek vatandaşlarla sohbet etti, çadırlarda bulunan tarihi aletleri inceleyerek bilgi aldı.

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