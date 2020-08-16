Geleneksel Uşak halısı, tarihi konakta yeniden hayat buldu

Tarihi konakta halı dokuyan kadınları ziyaret eden ve burada kadınlarla birlikte ilmek atan Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AA muhabirine, kentin en önemli değerlerinden olan halının yeniden kadınlar için istihdam kapısı oluşturmasını amaçladıklarını söyledi.

Geleneksel Uşak halısına uygun olarak metrekaresinde 89 bin 600 ilmek bulunan, desen ve model özelliklerine göre "madalyon", "kuşlu", "yıldızlı" gibi isimlerin verildiği halılar, özgün tasarımları bozulmadan hazırlanıyor.

Osmanlı'nın son döneminde inşa edildiği bilinen "Çeşmeli Çift Konak", Uşak Valiliği İl Özel İdaresi tarafından restore edilmesinin ardından "Dokuyan Eller Halı ve Kilim Evi" olarak hizmete açıldı.

Uşak halılarının halen Türkiye'nin yanında İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin saraylarında yerini koruduğuna dikkat çeken Kocabıyık, müzelerde de geleneksel halıları görmenin mümkün olduğuna işaret etti.

Uşak halısını geçmişteki ihtişamına kavuşturma gayreti içinde bulunduklarını bildiren Kocabıyık, "Şu anda çok memnunuz. Çünkü geleneksel olana uygun bir şekilde halı ve kilimlerimizi dokuyoruz. Halılar yüzde 100 yün. Gerçek kök boyalarından elde edilen renklerle boyanıyor." dedi.

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Uşak halısının kendine özgü desenlerinin olduğunu ve geçmiş dönemde ressamların bu halıları tablolarında dekor olarak kullandığını söyleyen Kocabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uşak halısı gerçekten tarihi anlamda önemli. Bizim bunu yaşatmamız lazım. Yok olmasına müsaade etmememiz lazım. Birincil amacımız yaşatmak ama tabii ki satış da yapmamız gerekiyor. Bizim www.dokuyaneller.com diye internet sitemiz var. Vatandaşlarımız orayı ziyaret ettiklerinde desenleri görebilirler. Halıyı seçebilirler ve sipariş verebilirler. Uşak Valiliğinin bünyesinde bir kurum olduğu için burası son derece de güvenilir. Buradan iletişime geçilmesinin ardından sipariş alınıyor ve ne zaman teslim edileceğine dair gerekli bilgilendirmeler yapılıyor."