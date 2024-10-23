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Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! "Tek celsede bitti" deyip ekledi: Kiminle flörtleştiği...

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.10.2024 15:55
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Bir dönemin vazgeçilmezi olan izdivaç programları ile tanınan gelin adayı Hanife Gürdal başını açınca uzun süre gündem olmuştu. Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barıştığı eşi Kemal Ayvaz ile boşandığını duyurdu ve imalı sözlere imza attı.

Gelin adayı Hanife sürekli ayrılıp barışıyordu! "Tek celsede bitti" deyip ekledi: Kiminle flörtleştiği...

Esra Erol ve Zuhal Topal gibi isimlerin sunduğu izdivaç programları ile adını duyuran ve sosyal medyada fenomen olmayı başaran Hanife Gürdal, yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiriyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Gürdal, başörtülü hali ile tanınmasının ardından açılarak büyük bir yankı uyandırmıştı. Bir dönemin çok konuşulan gelin adayı özel hayatıyla da dikkat çekiyordu.

Kemal Ayvaz'la bir küsüp bir barışan fenomen gelin adayı, boşanmayı istemeseler de eşi Kemal'in kendisinin arkasında durmadığını ve eşinin ailesi tarafından sevilmediğini söylemişti.

Sık sık ayrılıp barışan çift sonunda boşandı. Hanife'den imalı açıklamalar geldi.

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"İyi kötü her anımı sizinle paylaştım, kiminiz çok sevdi kiminiz yargıladı fakat ben her zaman olanı olduğu gibi aktarmayı seven biri oldum, lafın kısası evlilik birliğimizi sevgisizlik saygısızlık adı altında dün tek celsede anlaşmalı olarak sonlandırmış bulunmaktayız" diyen Hanife şunları söyledi:

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"KİMİNLE FLÖRTLEŞTİĞİ BENİ İLGİLENDİRMEZ"

"Hayat çok garip 5 yıldır anlaşamadığım kişiyle bugün anlaştım ve bitti. Bundan sonraki hayatımda kişinin kiminle ilgilendiği flörtleştiği bölümler benim ilgi alanımda değil ve lütfen bana da bu durumu bilgilendirme yapmayın! Eğer ben hayrını görüp mutlu olsaydım bugün bunları yazıyor olmazdım, yeni hayatımın ilk gününe Hanife Gürdal olarak uyandım tüm güzelliklerin beni bulacağından yana şüphem yok (benim olan beni bulacaktır) İlk ve son açıklamamdır kendisi Hanife'nin kocası tarafından ilgi görüyormuş gibi değil de bekar bir erkek tarafından ilgi görüyormuş gibi düşünebilirsiniz."

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Anahtar Kelimeler:
Hanife Gürdal
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