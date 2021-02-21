Gelir kaybı ve kira desteğinde son başvuru 31 Mart

Kırıkkale’de korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnafa verilecek gelir kaybı ve kira desteği için son başvuru tarihinin 31 Mart 2021 olduğu belirtildi.

Kırıkkale Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ticari işletmelerini Covid-19 salgınının olumsuz etkilerinden korumak amacıyla 22 Aralık 2020 tarihli ve 3323 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Ticaret Bakanlığımızca korona virüs salgını nedeniyle ticari faaliyetleri olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerimize; 3 ay süreyle ödenmek üzere aylık 1.000 Türk lirası ’Gelir Kaybı Desteği’ verilmesi ve büyükşehir olan illerde aylık 750 Türk lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk lirası tutarında ’kira desteği’ verilecektir. Esnafımız 31 Mart 2021 günü saat 23.59’a kadar başvuru yapabilir" ifadesi kullanıldı.

