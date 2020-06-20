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Gelişigüzel atılan cerrahi maske karganın ayağına takıldı

MANİSA HABERLERİ  | 20.06.2020 16:33 | Son Güncelleme

Manisa’nın Soma ilçesinde, kullanıldıktan sonra gelişigüzel doğaya atılan cerrahi maske bir karganın ayağına takıldı.

Manisa’nın Soma ilçesinde, kullanıldıktan sonra gelişigüzel doğaya atılan cerrahi maske bir karganın ayağına takıldı. Yuvasında çırpınan kargaya merdivenle ulaşan itfaiye ekipleri, maskeyi hayvanın ayağından çıkardı.
Manisa’nın Soma ilçesine bağlı Namazgah Mahallesi Şakayık Sokak’ta bulunan Nakliyeciler İlköğretim Okulu çatısında yuva yapmış olan bir karganın ayağına maske takılması sebebiyle çırpındığını gören vatandaşlar, durumu Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bildirdi. İhbar üzerine hızla harekete geçen itfaiye ekipleri, maske lastiklerinin ayağına dolaşması nedeniyle çırpınan kargayı kurtarma operasyonu düzenledi. Başarılı operasyon sonunda karga, sağlıklı bir şekilde kurtarılırken, çevrenin temiz tutulmasının ne kadar önemli olduğu gerçeği gözler önüne serildi.

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