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Gemi ve kıyılardan 12 bin 80 metreküp atık toplandı

08.01.2021 14:04 | Son Güncelleme:
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Kocaeli(İHA) Büyükşehir, deniz ve kıyı temizliğini 2020 yılı boyunca sürdürerek gerekli müdahaleleri yaptı.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan katı ve sıvı atıkları aralıksız olarak temizliyor.

Kocaeli(İHA) Büyükşehir, deniz ve kıyı temizliğini 2020 yılı boyunca sürdürerek gerekli müdahaleleri yaptı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde yüzer halde bulunan katı ve sıvı atıkları aralıksız olarak temizliyor. Aynı zamanda kıyı yüzey temizlemesi de yapan Büyükşehir Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, bariyer sistemleri ile derelerin denizi kirletmesine de mani oluyor. Acil müdahalelerde bulunana ekipler 2020 yılı boyunca İzmit Körfezi’nin temizlenmesi için yoğun çaba sarf etti.
Ekipler, 2020 yılında, İzmit Körfezi sınırları dâhilinde çeşitli yerlerde yaklaşık 900 metreküp yüzer halde bulunan veya birikinti yapan katı atığı deniz yüzeyinden topladı.
Diğer yandan İzmit Körfezin 2020 yılında Bilal Bey ve Aslan 3 isimli Atık Alım gemileri ile 3 bin 115 gemiye atık alım hizmeti verildi. Hizmet kapsamında gemilerden sintine, slaç, atık yağ, pissu ve çöp kategorilerinden toplam 12 bin 80 metreküp atık toplandı. Atıklar İZAYDAŞ tesislerine gönderilerek bertaraf edildi. Ayrıca atık alım hizmetlerinin geliştirilmesi kapsamında atıkların geri kazanım verimini artıracak yeni modern bir tesisin inşa aşamasında da sona gelindi.
Kocaeli’de faaliyet gösteren 150 grostonun altındaki tankerler ile 400 grostonun altındaki tüm teknelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından oluşturulan Denizcilik Atıkları Uygulama sistemine kayıt olmaları gerekmekte. Bu amaçla tekne sahiplerinin 830 adet başvurusundan 164 tanesi Denizcilik Atıkları Uygulamasına kayıt edildi.

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