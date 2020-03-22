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Gemlik Belediyesi’nden kiracılarına önemli kolaylık

BURSA HABERLERİ  | 22.03.2020 16:00 | Son Güncelleme

Gemlik Belediyesi, belediye kiracılarının ödemelerini erteleyecek.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık dört ayda tüm dünyaya yayılan, özellikle kronik rahatsızlığı ve yaşlıları etkileyen, yeni tip korona virüsün sebep olduğu Covid-19 salgınına karşı önlemler peş peşe gelirken, belediye kiracılarını rahatlayacak haber Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’dan geldi.Sosyal paylaşım hesaplarından belediye kiracıları ile ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye mülklerindeki kiracıların durumuyla ilgili Gemlik Belediye Meclisi’nin yetkili olduğunu belirterek, ilk mecliste kiracılar ile ilgili gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi.

Gemlik Belediyesi’nden kiracılarına önemli kolaylık

Gemlik Belediyesi, belediye kiracılarının ödemelerini erteleyecek.
Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve yaklaşık dört ayda tüm dünyaya yayılan, özellikle kronik rahatsızlığı ve yaşlıları etkileyen, yeni tip korona virüsün sebep olduğu Covid-19 salgınına karşı önlemler peş peşe gelirken, belediye kiracılarını rahatlayacak haber Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan’dan geldi.
Sosyal paylaşım hesaplarından belediye kiracıları ile ilgili açıklama yapan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, belediye mülklerindeki kiracıların durumuyla ilgili Gemlik Belediye Meclisi’nin yetkili olduğunu belirterek, ilk mecliste kiracılar ile ilgili gerekli düzenlemelerin hayata geçirileceğini söyledi. Belediye mülklerinde kiracı olup faaliyeti durdurulan iş yerlerinden kira alınmaması, alınmayan aylarla ilgili de gecikme bedeli uygulanmaması için gerekli adımların atılacağını belirten Başkan Sertaslan’ın açıklaması şöyle; “Ülkemiz ve dünya gündeminde yerini koruyan, kendimiz ve yakınlarımızı korumanın önemli bir hal aldığı korona virüs önlemleri boyunca, belediyemiz kiracısı olup genelge ile geçici olarak faaliyeti durdurulan işletmelerimize kira konusunda gerekli kolaylık sağlanacaktır. Faaliyeti durdurulan belediyemiz kiracılarının kira bedeli alınmaması ile ilgili karar almak konusunda Gemlik Belediye Meclisi yetkilidir. İlgili düzenleme, ilk belediye meclisinde gündeme alınacak ve hemşerilerimizin mağduriyetini önlemek adına gereken yapılacaktır” dedi.
Bu açıklamaya göre Gemlik Belediye Meclisi’nde alınacak kararla, belediye mülklerinde kiracı olup faaliyetleri geçici olarak durdurulan işletmeler belirlenen süre içinde kira ödemeyecek, ödemedikleri kiralardan da gecikme bedeli alınmayacak.

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