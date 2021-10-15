Genç boksörler Avrupa'dan madalyalarla dönmeyi hedefliyor

BİLAL KAHYAOĞLU - Genç Kadın ve Erkek Boks Milli Takımları, Karadağ'da başlayan Avrupa Gençler Boks Şampiyonası'ndan madalyalarla dönmek istiyor.

Karadağ'ın Budva şehrinde dün başlayan ve 24 Ekim'e kadar sürecek olan Genç Erkekler ve Genç Kadınlar Avrupa Boks Şampiyonası'na milli sporcular, Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlandı.

Genç Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Ayhan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini ve kamp merkezinde kendilerine her türlü imkanın sağlandığını belirtti. Öz, "En büyük hedefimiz İstiklal Marşı'mızı okutup madalyalarla dönmek. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etmek istiyoruz." dedi.

- "Takımımızın genel durumu çok iyi"

Genç Erkek Boks Milli Takımı Başantrenörü İsmet Sarı ise şampiyonaya hazırlık süreçlerinin verimli geçtiğini söyledi.

Sporcularına güvendiğini anlatan Sarı, "Sporcuları teknik ve taktik olarak iyi bir seviyeye getirdik. En az 3-4 sporcumuzdan madalya umudumuz var. Takımımızın genel durumu çok iyi." diye konuştu.

Milli boksör Cem Kaya ise kariyerinde iki Türkiye şampiyonluğu bulunduğunu belirtti.

Dünya şampiyonasında çeyrek finalde madalyayı kaybettiğini anlatan Cem, "Bu beni daha çok hırslandırdı. Avrupa Şampiyonası'nda final oynamak istiyorum. Takımın morali iyi. Karadağ'daki Avrupa Şampiyonası'na Gençler Milli Takımı olarak hazırız." dedi.

Tunahan Tüysüz de asıl hedefinin olimpiyatlar olduğunu kaydederek, "Avrupa Şampiyonası'nda da gözümüz yüksekte. Allah'ın izniyle şampiyonluk bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

