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Genç judocular Hırvatistan yolcusu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 02.11.2020 11:13 | Son Güncelleme

Türkiye Judo Milli Takımı, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenecek Gençler Avrupa Şampiyonası ve 23 yaş altı Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını tamamladı.

Genç judocular Hırvatistan yolcusu

Hırvatistan'ın Porec kenti, 4-6 Kasım'da Gençler Avrupa, 9-10 Kasım tarihlerinde ise 23 Yaş altı Avrupa Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak. Her iki şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek Milli takımda yer alan judocular, bugün hava yoluyla Hırvatistan'a gidecek.

Gençler Avrupa Şampiyonası'nda kadın ve erkek toplam 15 Türk judocu tatamiye çıkacak. 40 ülkeden 177'si kadın, 235'i erkek olmak üzere toplam 412 sporcunun kayıt yaptırdığı Gençler Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil edecek judocular şöyle:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Özlem Yıldız ve Hasret Bozkurt, 63 kilo Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan.

Erkekler: 60 kilo Salih Yıldız ve Emirhan Karahan, 66 kilo Muhammed Demirel ve Ejder Toktay, 73 kilo Bayram Kandemir ve Umalt Demirel, 81 kilo Muhammet Mustafa Koç, 90 kilo Ömer Kemal Aydın, 100 kilo Mert Şişmanlar.

23 Yaş altı Avrupa Şampiyonası ise 9-10 Kasım tarihleri arasında aynı şehirde düzenlenecek. Ay-yıldızlı 15 sporcunun madalya mücadelesi vereceği bu şampiyonada; 36 ülkeden 144'ü kadın, 208'i erkek olmak üzere toplam 352 judocu mücadele edecek. Milli Takımımız ise şu isimlerle müsabakada yer alacak:

Kadınlar: 48 kilo Hanife Özcan, 52 kilo Zeliha Cinci, 57 kilo Hasret Bozkurt ve Şeyma Özerler, 63 kilo Habibe Afyonlu ve Ayten Yeksan, 78 kilo Semanur Erdoğan, +78 kilo Kübranur Esir.

Erkekler: 60 kilo Berat Bahadır, 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Halil Çimen, 81 kilo Ahmet Çuhadar, 90 kilo Yunus Kılıç ve Recep Çimen, 100 kilo Furkan Güner.

(DHA)

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