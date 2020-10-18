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Genç mimarlarlar ellerine matkap ve fırçaları alıp işçi olarak çalıştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 18.10.2020 12:18 | Son Güncelleme

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan mimarların oluşturduğu Hol Platform üyeleri, Bünyan’daki köy okulunun atıl durumda olan sınıfına ; etkinlik sınıfı ve kütüphaneyi işçi olarak çalışarak yeniden yaptı.Genç mimarların oluşturduğu Hol Platform üyeleri, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya İlkokulu’ndaki etkinlik sınıfı ve kütüphane için kollarını sıvadı.

Kayseri Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nden mezun olan mimarların oluşturduğu Hol Platform üyeleri, Bünyan’daki köy okulunun atıl durumda olan sınıfına ; etkinlik sınıfı ve kütüphaneyi işçi olarak çalışarak yeniden yaptı.
Genç mimarların oluşturduğu Hol Platform üyeleri, Bünyan ilçesine bağlı Karakaya İlkokulu’ndaki etkinlik sınıfı ve kütüphane için kollarını sıvadı. Hol Platform üyesi mimarlar, sınıf ve kütüphanenin yeniden dizaynı için işçi olarak çalıştı. Platform üyeleri sınıfta boya, sıva, parke uygulaması, halıfleks uygulaması elektrik işleri, tavana sarmaşık uygulaması, kitaplık tasarımı, platform tasarımı ve çadır yaparak çalıştı.
Hol Platform üyelerinin uzun ve yorucu çalışmasının ardından Karakaya İlkokulu’nun etkinlik sınıfı ve kütüphanesi yeni yüzüyle ilköğretim öğrencilerini bekliyor.

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