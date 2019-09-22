SPOR

Gençlerbirliği 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 22.09.2019 18:45 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği ile Aytemiz Alanyaspor 1-1 berabere kaldı. Lider Alanyaspor bu sezon ilk kez puan kaybetti.

Gençlerbirliği 1 - 1 Aytemiz Alanyaspor

Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Dk. 88 Seuntjens), Flavio, Toure, Polomat, Diallo (Dk. 61 Berat Ayberk Özdemir), Fabricio, Candeias, Sessegnon, Stancu (Dk. 61 Ayite), Sio
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Welinton, Caulker, Nsakala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Djalma Campos (Dk. 53 Bammou), Bakasetas (Dk. 77 Musa Çağıran), Junior Fernandes (Dk. 86 Tayfur Bingöl), Cisse

Goller: Dk. 45+2 Stancu (Penaltıdan) (Gençlerbirliği), Dk. 66 Ceyhun Gülselam (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Candeias, Dk. 64 Polomat, Dk. 88 Fabricio (Gençlerbirliği), Dk. 51 Djalma Campos, Dk. 72 Welinton, Dk. 75 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR
20. dakikada Candeias'ın sağdan ortasında savunmadan seken top arka direkte bulunan Stancu'da kaldı. Rumen futbolcunun vuruşunda, kaleci Marafona gole izin vermedi.
32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, kaleci Ertaç Özbir topu iki hamlede kontrol etti.
44. dakikada Gençlerbirliği penaltı kazandı. Stancu, Welinton ile girdiği ikili mücadelede yerde kalırken, hakem Zorbay Küçük beyaz noktayı gösterdi. 45+2'nci dakikada penaltıyı kullanan Stancu, takımını 1-0 öne geçirdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR
60. dakikada Sio ile paslaşan Candeias'ın ceza yayından yaptığı vuruşta top üstten auta gitti.
62. dakikada Nsakala'nın soldan ortasında, Cisse'nin kafa vuruşunda top yandan dışarı çıktı.
66. dakikada konuk ekip Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Juanfran'ın kullandığı köşe vuruşunda Ceyhun Gülselam topu kafayla ağlara gönderdi: 1-1
84. dakikada Juanfran'ın kullandığı uzun taç atışı sonrası Bammou'nun pasında topla buluşan Cisse'nin ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

Yolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı varYolcu otobüsü kaza yaptı! Çok sayıda yaralı var
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar) Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)
F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Aytemiz Alanyaspor

En Çok Okunan Haberler

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Kına gecesinde damadını öldürmüştü! İfadesi kan dondurdu

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Rodrigues'in durumu belli oldu

Rodrigues'in durumu belli oldu

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Rıdvan Dilmen'den Vedat Muriç'e övgü

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Kadıköy'de tartışma yaratan pozisyon!

Gazişehir Gaziantep doludizgin!

Gazişehir Gaziantep doludizgin!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)

Yeni Malatyaspor Galatasaray maçı canlı izle (beIN Sport ve alternatif kanallar)

F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!

F.Bahçe'yi Vedat Muriqi kurtardı!

İstikbal Mobilya Kayserispor 1 - 1 Yukatel Denizlispor

Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Paşa şanssızlığı Thiam ile kırdı!

Paşa şanssızlığı Thiam ile kırdı!

Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta? (BeIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Fenerbahçe Ankaragücü maçı saat kaçta? (BeIN Sports canlı yayın ve alternatif kanallar)

Ümit Karan: Muriç daha yeni başladı, 2 maçla olmuyor bu işler

Ümit Karan'dan Vedat Muriç'e şok sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.